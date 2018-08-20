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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:28 ص
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تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية لصناعة العدادات الذكية" بقيمة 5.6 مليون جنيه

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:00 ص
تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية لصناعة العدادات الذكية" بقيمة 5.6 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية لعدد 5600 سهم بقيمة 5.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الذهبية للتجارة والصناعات الورقية لعدد 435 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه.
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة كير سكان للفحوصات الطبية لعدد 2.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون جنيه، والإسكندرية للكرتون المضلع لعدد 1975 سهم بقيمة 2 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 17.1 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 2.8 مليون ورقة مالية منفذة.
 
 
 

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