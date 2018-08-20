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تقرير فرنسى يكشف تعرض 840 جسرا لخطر الانهيار فى السنوات المقبلة.. فيديو

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:01 ص
تقرير فرنسى يكشف تعرض 840 جسرا لخطر الانهيار فى السنوات المقبلة.. فيديو جسر جنوة
كتب: أحمد علوى
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كشفت قناة بى إف إم تى فى الفرنسية أن الحكومة الفرنسية أعدت تقريرا يظهر أن هناك نحو 840 جسراً فى البلاد تعانى أضراراً جسيمة ومعرّضة لخطر الانهيار فى السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً للقناة ذاتها، فإن حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كانت قد تعهدت بتخصيص مبالغ إضافية لبنية تحتية جديدة، لكنها تتعرض الآن لضغوط بعد مقتل 43 شخصاً بانهيار جسر فى مدينة جنوة الإيطالية الأسبوع الماضى.

ويفيد التقرير، الذى نشرته القناة الفرنسية أمس، بأن ثلث الجسور التى تديرها الحكومة فى فرنسا والتى يبلغ عددها 12 ألف جسر تحتاج إلى إصلاحات، مؤكدة أن 7% من الجسور (840) معرضة لخطر "الانهيار" فى السنوات المقبلة إذا استمر الإنفاق فى المستويات الحالية.


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