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تعرف على 7 خطباء ليوم عرفة × 95 عاما

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:04 م
تعرف على 7 خطباء ليوم عرفة × 95 عاما الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
كتب محمد رضا
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ألقى خطبة يوم عرفة، اليوم الإثنين، لموسم حج 1439 هـ، الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، فى مسجد نمرة، وأدى خلفه صلاة الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع ضيوف الرحمن، الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه عبد الله بن بندر.

وعلى مدار 95 عامًا مضت فى الفترة من 1344 هـ وحتى العام الجارى 1439 هـ، تولى إلقاء خطبة يوم عرفة فى المملكة العربية السعودية، 7 خطباء فقط، وهم وفقًا للترتيب الزمنى:

 

الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ من عام 1344 هـ حتى 1376 هـ

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ من عام 1377 هـ حتى 1401 هـ

الشيخ صالح بن محمد الحيدان عام 1399 هـ

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من عام 1402 حتى 1436 هـ

الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عام 1437 هـ

الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثرى عام 1438 هـ

الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 1439 هـ

 

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الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ

 

الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

 

الشيخ صالح بن محمد الحيدان
الشيخ صالح بن محمد الحيدان

 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ
 

سعد بن ناصر الشثرى
سعد بن ناصر الشثرى

 


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