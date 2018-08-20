تعرف على خطة أوقاف كفر الشيخ لإداء صلاة العيد بـ 359 ساعة و718 إماماً

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتخصيص 359 ساحة، مؤكداً أنه تم اختيار 718 من الأئمة للتواجد بالساحات الـ 359 بمدن والقرى بالمحافظة، منهم اثنان لكل ساحة أحدهما أصليا والآخر الاحتياطى .

وأضاف الفقى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الساحات تغطى جميع المدن والقرى والنجوع ، مؤكداً أنه نبه على جميع مديرى الإدارات بالتواجد بالساحات قبل الصلاة بساعة على الأقل ، مشيراً إلى أنه شكل غرفه عمليات بكل إدارة لمتابعه خطب العيد والساحات اضافه إلى غرفه العمليات المركزية . والتى تعد تقريرا للعرض على الوزارة .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الساحة الرئيسية التى سيؤدى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى مدير الأمن، صلاة العيد ساحة استاد كفر الشيخ الرياضى والتى تسعد لأكثر من 90 ألف من السيدات والرجال ولكل منهما أماكن مخصصة للصلاة ، مؤكداً أن هناك تعاون بين إدارات الأوقاف ومجالس المدن والأجهزة المعنية لإعداد الساحات وتأهليها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين ورواد المساجد.

وتنتشر ساحات العيد ب 13 مدينة بمدن المحافظة وبالقرى المحافظة ففى مدينة كفر الشيخ توجد 5 ساحات للعيد وبمراكز المحافظ الـ 13 تتعدد ساحات العيد حسب عدد القرى الأم والأحياء، فى مركز كفر الشيخ 70 ساحة عيد، وبدسوق 50 ساحة و35 قلين، و25 بفوه، و37 مطوبس، 40 سيدى سالم، و5 سيدى غازى، و25 بالرياض، و22 بلطيم، و5 البرلس، و20 الحامول، و20 بيلا، و5 مصيف بلطيم.