video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة أوقاف كفر الشيخ لإداء صلاة العيد بـ 359 ساعة و718 إماماً

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:20 م
تعرف على خطة أوقاف كفر الشيخ لإداء صلاة العيد بـ 359 ساعة و718 إماماً الشيخ سعد الفقى
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتخصيص 359 ساحة، مؤكداً أنه تم اختيار 718 من الأئمة للتواجد بالساحات الـ 359 بمدن والقرى بالمحافظة، منهم اثنان لكل ساحة أحدهما أصليا والآخر الاحتياطى .

وأضاف الفقى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الساحات تغطى جميع المدن والقرى والنجوع ، مؤكداً أنه نبه على جميع مديرى الإدارات بالتواجد بالساحات قبل الصلاة بساعة على الأقل ، مشيراً إلى أنه شكل غرفه عمليات بكل إدارة لمتابعه خطب العيد والساحات اضافه إلى غرفه العمليات المركزية . والتى تعد تقريرا للعرض على الوزارة .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الساحة الرئيسية التى سيؤدى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى  مدير الأمن، صلاة العيد ساحة استاد كفر الشيخ الرياضى والتى تسعد لأكثر من 90 ألف من السيدات والرجال ولكل منهما أماكن مخصصة للصلاة ، مؤكداً أن  هناك تعاون بين إدارات الأوقاف ومجالس المدن والأجهزة المعنية لإعداد الساحات وتأهليها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين ورواد المساجد.

وتنتشر ساحات العيد ب 13 مدينة بمدن المحافظة وبالقرى المحافظة ففى مدينة كفر الشيخ توجد 5 ساحات للعيد وبمراكز المحافظ الـ 13 تتعدد ساحات العيد حسب عدد القرى الأم والأحياء، فى مركز كفر الشيخ 70 ساحة عيد، وبدسوق 50 ساحة و35 قلين، و25 بفوه، و37 مطوبس، 40 سيدى سالم، و5 سيدى غازى، و25 بالرياض، و22 بلطيم، و5 البرلس، و20 الحامول، و20 بيلا، و5 مصيف بلطيم.  

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملات تجميل وتزيين لميادين مدينة دسوق بكفر الشيخ ابتهاجا بالعيد

ساحات

عيد الاضحى

محافظة كفر الشيخ

اوقاف

عمليات مركزيه

مجالس المدن




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة