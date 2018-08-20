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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:36 م
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تعرف على المحاولات الأوروبية للقضاء على دعاية تنظيم داعش

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:18 م
تعرف على المحاولات الأوروبية للقضاء على دعاية تنظيم داعش تنظيم داعش - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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رصدت صحيفة "واشنطن بوست"، تفاصيل المحاولات الأوروبية المتكررة للقضاء على آلة الدعاية لتنظيم داعش الإرهابى، والتى لم يكتب لها النجاح التام.

وقالت الصحيفة إن الحملة بدأت بما يشبه ضربة جوية هائلة لكن فى المجال الإلكترونى، حيث تحركت وكالات تنفيذ القانون من ثمانية دول أوروبية من أجل سحق اثنين من أسس الدعاية لتنظيم داعش.

وفى عملية استمرت يومين، صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وخوادم الشبكة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وقامت بحظر بوابات الإنترنت التى يتم استخدامها من قبل محطة البث الإذاعى للتنظيم "البيان" ووكالته الإخبارية الرسمية "أعماق"، لكن بعد أقل من أسبوع، ظهرت أعماق مرة أخرى على عنوان مختلف على الشبكة، مما أجبر الحكومات على الانقضاض مرة أخرى. ثم عاودت الظهور مرة ثالثة ورابعة.

واليوم وبعد أكثر من أربعة أشهر من بدء وكالة الشرطة الأوروبية "اليربول" المبادرة، فأن النضال من أجل إسكات أبواق الإعلام الخاص بداعش تحولت من "الصدمة والرعب" إلى شىء يشبه حرب الخنادق. فقد استطاع التنظيم الإرهابى أن يجد طرق جديدة لوضع رسائل ومقاطع الفيديو على الإنترنت، وحاولت فرق مكافحة الإرهاب مرة أخرى لقمعها، وفازت فى معارك لكنها لم تستطع أبدا الفوز فى الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أوروبى، رفض الكشف عن هويته، قوله إن بصمة أعماق بالتأكيد أقل مما كانت عليه من قبل إلا أن الهدف الذهبى، وهو ألا يكون لها وجود على الإنترنت، لم يتم إنجازه بعد.


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