video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على الفرق بين حيازة السلاح إحرازه وعقوبتيهما؟

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:06 ص
تعرف على الفرق بين حيازة السلاح إحرازه وعقوبتيهما؟ سلاح نارى
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

يتساءل الكثير عن الفرق بين حيازة وإحراز الأسلحة، وعقوبة كل منهما، ويوضح "اليوم السابع" الفرق بين حيازة الأسلحة وإحرازها، والعقوبة المنصوص عليها بالقانون المصرى.

ويقول المحامى أحمد الجندى، إن الحيازة هى أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن فى حيازته المادية، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط.

وأضاف الجندى، أن الإحراز هو الاستيلاء المادى على الشيء لأى باعث كان ولو كان لأمر عارض أو طارئ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

8 سبتمبر.. محاكمة رئيس ومعاون مباحث حدائق القبة فى تعذيب مواطن حتى الموت

المعمل الجنائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته بندقية وذخيرة بمصر القديمة

حيازة اسلحة

احراز اسلحة

عقوبة حيازة الاسلحة

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة