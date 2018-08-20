تعرف على الفرق بين حيازة السلاح إحرازه وعقوبتيهما؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير عن الفرق بين حيازة وإحراز الأسلحة، وعقوبة كل منهما، ويوضح "اليوم السابع" الفرق بين حيازة الأسلحة وإحرازها، والعقوبة المنصوص عليها بالقانون المصرى.

ويقول المحامى أحمد الجندى، إن الحيازة هى أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن فى حيازته المادية، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط.

وأضاف الجندى، أن الإحراز هو الاستيلاء المادى على الشيء لأى باعث كان ولو كان لأمر عارض أو طارئ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.