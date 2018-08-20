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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:39 م
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تصفية رجل يحمل سكينا حاول التعدى على نقطة شرطة بأسبانيا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:33 م
تصفية رجل يحمل سكينا حاول التعدى على نقطة شرطة بأسبانيا الشرطة الاسبانية - أرشيفية
أ ش أ
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أطلقت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، النار على رجل يحمل سكينا حاول التعدى على نقطة شرطة فى كتالونيا، واصفة الحادث بالإرهابى.
 
وقالت مجلة (بوليتيكو) فى نسختها الأوروبية، إن الشرطة الإسبانية حددت هوية المعتدى على أنه مواطن إسبانى، مضيفة أن الشرطة قتلته دفاعا عن النفس بعد محاولته اقتحام مركز شرطة فى كورنيلا بسكين.
 
وأوضح مسؤول فى الشرطة الإسبانية أنه "حتى الآن لا توجد صلة بين مرتكب الحادث ومنفذى هجمات برشلونة وكامبرلس".
 
ومنذ 26 يونيو 2015 تخضع إسبانيا للمستوى الرابع من التهديد الإرهابى.
 
يذكر أن شاحنة اقتحمت، يوم 17 أغسطس 2017، حشدا من المارة بمدينة برشلونة، مما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤوليته عن العملية.

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اسبانيا

الشرطة الاسبانية

نقطة شرطة

داعش




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