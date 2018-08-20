video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير3277 محضر مخالفة تقسيم للأراضى الزراعية والبناء عليها بالمنوفية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:58 م
تحرير3277 محضر مخالفة تقسيم للأراضى الزراعية والبناء عليها بالمنوفية بناء مخالف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

صرح الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تحرير عدد 3277 محضر للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية للبناء عليها بإجمالى مساحة 737 فدان و6 قيراط بزمام محافظة المنوفية .

كما أكد جامع، على أنه تم تشكيل فرق متابعة  بإدارة حماية الأراضى بالمديرية والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال الحماية ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع أقصى الغرامات والعقوبات حيال القائمين بتقسيم المساحات الزراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية .

من جانبه شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على ضرورة التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية، وكذا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة وعدم مخالفة القوانين المنظمة لذلك، موجهاً بتكثيف حملات دورية  للتصدى لجميع المخالفين .

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يعتمد مشروع تقسيم الأراضى لمواطن بمدينة الإبراهيمية "صور"

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

زراعة المنوفية

التعديات




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة