تحرير3277 محضر مخالفة تقسيم للأراضى الزراعية والبناء عليها بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

صرح الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تحرير عدد 3277 محضر للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية للبناء عليها بإجمالى مساحة 737 فدان و6 قيراط بزمام محافظة المنوفية .

كما أكد جامع، على أنه تم تشكيل فرق متابعة بإدارة حماية الأراضى بالمديرية والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال الحماية ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع أقصى الغرامات والعقوبات حيال القائمين بتقسيم المساحات الزراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية .

من جانبه شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على ضرورة التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية، وكذا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة وعدم مخالفة القوانين المنظمة لذلك، موجهاً بتكثيف حملات دورية للتصدى لجميع المخالفين .