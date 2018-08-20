تحرير 21 محضر مخالفات تموينية وصحية بحملة بمدينة ساقلتة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إنه تم تحرير 21 محضر مخالفات تموينية وصحية متنوعة، في حملة مكبرة بمركز ومدينة ساقلتة، وتم ضبط لحوم متغيرة الخواص الطبيعية ، ورفع الاشغالات وتيسير الحركة المرورية امام السيارات والمواطنين ، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وتكثيف الحملات، وفتح متنفس للمواطنين بشوارع وميادين المحافظة، والعمل علي راحة المواطنين وتقديم افضل مستوي من الخدمات لهم .

ومن جانبه، قال عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع مركز شرطة ساقلتة، والإدارة الصحية والبيطرية وإدارة التموين، وشئون البيئة، ورجال الاشغالات ، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات بيئية إلقاء مخلفات الذبيح، وتحرير 7 مخالفات تموينية عدم إعلان عن الأسعار ، و7 محاضر مخالفات صحية عدم حمل شهادة صحية ، ومخالفة بيطرية ضبط 7 كيلو لحوم ماعز تغير خواصها الطبيعية، وجاري متابعة الحملات المختلفة ورفع الاشغالات بشوارع وقري المركز.

وفى سياق متصل، أعلن محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحليه لمركز ومدينة البلينا، بتجهيز ورفع كفاءة 12 ساحة لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك بنطاق المركز، وتم القيام بحملات نظافة وإنارة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك، والارتقاء بمستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمات وخلق مظهر حضاري للمواطنين، والعمل علي رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة الأتربة من مختلف الشوارع والمناطق بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة .

ومن ناحيته، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة شملت نظافة الشوارع وانارة الاعمدة والميادين وغسيل الارصفة، وكذلك تزيين وقص الاشجار ، وريها بالماء في كافة شوارع وميادين البلينا، ومحيط المساجد، و 12 ساحة لصلاة عيد الاضحي ، بالتعاون مع مسئولي النظافة والبساتين والكهرباء ، وبإستخدام المعدات واللودر التابعة للمركز ، وجاري اعمال المتابعة وتكثيف الحملات بصفة دورية .

وعلى جانب آخر، قال محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام قامت بحملات للنظافة والتجميل بدائرة المركز، استعدادا لعيد الاضحي المبارك ، كما تم توفير لحوم بلدية بمقر الوحدة المحلية بسعر 95 جنية للتخفيف عن كاهل المواطنين ، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك، والارتقاء بمستوي النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن والاحياء والقرى.

ومن جانبه، قال لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ان الوحدة المحلية استعدت لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم غسيل الأرصفة ونظافتها من الأتربة بالطريق السريع، وتم توفير لحوم بلدية طازجة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بسعر الكيلو 95 جنيه ، وذلك فى اطار تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين، وتم القيام بحملة نظافة مكبرة بمدينة دار السلام استهدفت شارع مجلس المدينة الجديد ، وشارع الإدارة البيطرية ، ومنطقة السلخانة ، والخط السريع ، وكذلك صيانة كشافات الاناره الغير المضيئة وجارى العمل والحملات مستمرة.