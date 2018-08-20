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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:36 م
خالد صلاح
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تجديد اتفاقية مبادلة العملة بين الصين وماليزيا لثلاث سنوات إضافية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:24 م
تجديد اتفاقية مبادلة العملة بين الصين وماليزيا لثلاث سنوات إضافية اليوان الصينى - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلن بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) اتفاقه مع البنك المركزى الماليزى اليوم الإثنين على تجديد اتفاقية مبادلة العملة بين البلدين.

وقال البنك - فى بيان اليوم - أن البنكين جددا اتفاقية بقيمة 180 مليار يوان/110 مليارات رينجيت (26.2 مليار دولار) لثلاث سنوات إضافية، حيث تم تطبيق الاتفاقية للمرة الأولى فى عام 2009، وجددت فى عامى 2012 و2015.

وأضاف البنك أن تجديد الاتفاق يظهر استمرار التزام البلدين بتعزيز استخدام العملات المحلية لتسوية التجارة والاستثمارات المباشرة بينهما.

 

 


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