"اليوم السابع" تنفرد بأخطر اعترافات لنجل قيادى سابق بالتنظيم الموالى لإيران

تحت عنوان "«سلخانات» حزب الله فى قلب بيروت" تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، اعترافات نجل قيادى سابق بالتنظيم الموالى لإيران يكشف بالصور والوثائق التى أكد خلالها وجود سجون سرية تديرها وحدة الأمن الوقائى بمناطق سكنية وسط العاصمة اللبنانية وأن المعارضون يتم احتجازهم تحت التعذيب والإذلال والتجويع والضرب فى زنازين لا تتعدى المترين.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ نجل قيادى سابق بالتنظيم الموالى لإيران يكشف بالصور والوثائق: «سلخانات» حزب الله فى قلب بيروت.. سجون سرية تديرها وحدة الأمن الوقائى بمناطق سكنية وسط العاصمة اللبنانية.. مظلوم: المعارضون يتم احتجازهم تحت التعذيب والإذلال والتجويع والضرب فى زنازين لا تتعدى المترين

ـ طوارئ لتأمين احتفالات المواطنين بـ«العيد الكبير».. 6 آلاف ساحة لصلاة العيد اليوم.. الحجاج يؤدون الركن الأعظم بالوقوف بعرفة ويستعدون لأيام التشريق بمنى.. والبعثة المصرية: جميع حجاجنا بخير.. مجازر القاهرة والجيزة تفتح أبوابها مجانا لذبح الأضاحى.. و«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

ـ الفرعون يصارع رونالدو ومودريتش.. صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا

ـ اتفاقيتان للتنقيب عن البترول بسيناء والسويس.. طارق الملا: الاستقرار يجلب استثمارا.. و61 اتفاقية من يونيو 2014

ـ الراهب فلتاؤس يرفض الكلام بعد فشل الجراحة بالساق

ـ المتهم بخطف الطائرة المصرية يراوغ ويدعى المرض النفسى.. النيابة تواصل التحقيق مع سيف بعد تسلمه من قبرص.. والمتهم يزعم أنه كان يريد رؤية زوجته اليونانية

ـ الرئيس السيسى يوجه التحية للشعب: نشكر الله على تلك الأيام وندعوه أن ننعم بالآمان

ـ القوات البحرية تنفذ تدريبات عابرة مع نظيرتها الإيطالية واليونانية والكورية.. قائد الأسطول الإيطالى يلتقى الفريق أحمد خالد ويتفقد القطع المنضمة حديثا

ـ تنفيذ مشروعات مع القطاع الخاص فى «النقل » و «التعليم » ب 5 مليارات جنيه.. محمد معيط: توقيع عقود مشروع إنشاء 1000 مدرسة متميزة للغات

ـ الأموال العامة تلقى القبض على 3 مسؤولين سابقين بشركة منظفات الإسكندرية لتورطهم فى قضية فساد

ـ مصادر بوزارة التعليم: امتحانات الدور الثانى مرت بلا تسريب.. ضبط 100 مخالفة متنوعة أبرزها محاولات للغش الإلكترونى.. والنتيجة أواخر أغسطس الجارى

ـ تحرير سائق مختطف ومصرع متهمين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. المتهمون استدرجوا الضحية من رمسيس وطلبوا فدية 500 ألف جنيه