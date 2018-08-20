النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى الخاص بتاجر الهرم المقتول داخل منزله

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان تاجر الهرم والذى عثر عليه مقتولًا داخل شقته بمنطقة فيصل، على يد أشخاص مجهولين سددوا له 11 طعنة نافذة أودت بحياته، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه أنه فى أوائل العقد السادس من عمره، ومصاب بكدمات وكسور وسجحات بمناطق متفرقة من جسده، وأنه توفى متأثرًا بجراحه.

وكشفت التحقيقات، أن الجناة سرقوا ما يقرب من نصف مليون جنيه، ومشغولات ذهبية من منزل الضحية.

تلقى العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه تاجر، تم قتله على يد مجهولين وسرقة مبلغ مالى من شقته، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.