المواقف العشوائية بالسلام ترفع الأجرة 15 جنيها قبل العيد وسط غياب الرقابة

فى الوقت الذى تؤكد فيه محافظة القاهرة سيطرتها على مواقف الأقاليم لمنع رفع تعريفة الركوب على المواطنين، اشتكى عدد كبير من رفع تعريفة الركوب داخل وخارج موقف السلام، حيث تم رفع التعريفة 15 جنيها على بعض الخطوط حسب ما أكده المواطنين، خاصة أن غدا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد مواقف الأقاليم ازدحاما كبيرا من الركاب ما يجعل بعض السائقين يستغل ذلك ويرفع تعريفة الركوب.

رفع الأجرة خارج الموقف 15 جنيها

وقال عدد من الركاب، إن السائقين خارج موقف السلام يقفون أسفل كوبرى الطريق الدائرى بموقف عشوائى ورفعوا الأجرة 15 جنيها فى أغلب الأوقات، بالإضافة إلى رفعها داخل الموقف أمام أعين الجميع، موضحين أنهم اشتكوا لإدارة الموقف.

ازدحام الركاب بالموقف بعد رفع التعريفة

وشهد الموقف إزدحاما من الركاب الذى رفض بعضهم الركوب بسبب رفع تعريفة الركوب وطالب بحضور الشرطة ورجال السيرفيس لحل المشكلة خاصة على خطوط الشرقية وعدد من المحافظات.

انتشار المواقف العشوائية أمام موقف السلام

ورصد "اليوم السابع" تواجد عدد من المواقف العشوائية المنتشرة أمام موقف السلام الجديد، والتى تؤثر على حركة الركوب داخل الموقف، بالإضافة إلى عدم الرقابة عليها، والتى تشهد رفع فى تعريفة الركوب دون الرقابة عليها.

وكان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد وجه خلال زيارته الموقف أول أمس بإلغاء المواقف العشوائية الموجودة أمام موقف السلام أسفل كوبرى الدائرى، وشن حملات عليها من السيرفيس ومباحث المرور لمنع تواجدها وإلزام السيارات بالدخول إلى الموقف.

شكاوى من السائقين من المواقف العشوائية

كما اشتكى عدد كبير من السائقين الموجودين بموقف السلام من المواقف العشوائية التى تحمل من خارج الموقف وتحرمهم من زبائنهم، مطالبين بضرورة ضبط المواقف خارج موقف السلام ومنع السيارات الغير مرخصة من الوقوف خارج أو داخل الموقف.

وشهد الموقف ازدحاما بسبب رفض الركاب الصعود بعد رفع تعريفة الركوب، كما طالبوا بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بالتعريفة المعروفة والمعلقة بالموقف.

خلو حارات السيرفيس الداخلى من السيارات

ورصد اليوم السابع عدم تواجد سيارات السيرفيس الداخلى الذى يحمل لمناطق داخل محافظة القاهرة، بالحارات المخصصة له بالموقف ، وانتشار هذه السيارات فى المواقف العشوائية خارج الموقف لعدم دفع الكارته وتحصيلها من الخارج بشكل عشوائى.

رصد سائقين يرفعون تعريفة الركوب

ومن جانبه، أكد العميد معوض السيد عرفة مدير السيرفيس بموقف السلام، أن إدارة الموقف رصدت قيام بعض السائقين برفع تعريفة الركوب على الركاب خلال اليوم ، ورفضوا الإلتزام بتعريفة الركوب المعلقة داخل الموقف.

حملات على المواقف العشوائية

وأضاف مدير السيرفيس بموقف السلام الجديد، لـ"اليوم السابع، أن الإدارة حررت غرامات مالية كبيرة وخالفات لعدد كبير من السائقين لرفعهم تعريفة الركوب، وصل إجمالى قيمتها إلى عده آلاف، مشيرا إلى أن مباحث المرور ورجال السيرفيس، توجهو إلى المواقف العشوائية الموجودة خارج الموقف للقبض على السيارات المخالفة وتحرير مخالفات للسائقين لتحميلهم من أماكن ممنوع التحميل منها.



















