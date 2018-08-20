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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:46 م
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"المهندسين" تعلن إخلاء سبيل مهندس قضية تعطل مترو الأنفاق

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:18 م
"المهندسين" تعلن إخلاء سبيل مهندس قضية تعطل مترو الأنفاق المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للمهندسين، إن المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، كلف الشئون القانونية للنقابة بمتابعة قضية المهندس محمد حسين، والمعروفة اعلاميا بقضية "انقلاب مترو الأنفاق"، حيث تابعت النقابة تفاصيل القضية رقم 7798 لسنة 2018 إدارى المرج.
 
وأوضحت نقابة المهندسين، فى بيان، أن الشئون القانونية حضرت مع المهندس المتهم جلسة15 أغسطس الجارى، للدفاع عنه، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المهندس والفني المتهمين بالقضية بكفالة 1000 جنيه، إلا أن النيابة العامة قامت بالاستئناف علي الحكم أمام الدائرة جنح مستأنف المرج، بجلسة 18 أغسطس، وقد قامت الشئون القانونية للنقابة باثبات بطلان كل ماتم من إجراءات وذلك لعدم إخطار  النقابة بهذه التحقيقات للحضور مع المهندس طبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.
 
 
وأكدت نقابة المهندسين، أن المحكمة قررت قبول دفوع النقابة، وتأييد قرار إخلاء سبيل المهندس محمد حسين، بكفالة 1000 علي ذمة القضية.
 
 

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