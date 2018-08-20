القومى للإدارة يختتم برنامج التخطيط والابتكار فى الجهات الحكومية

كتب : مصطفى عبد التواب

اختتم المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برنامجا تدريبيا بعنوان "تعزيز مبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة ـ التخطيط والابتكار"، فى إطار التعاون المشترك والفعال بين المعهد القومى للإدارة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"

وعقد البرنامج بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة واستمر على مدار يومين متتالين، وذلك فى إطار سلسلة البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارة والجهات التابعة لها لتنفيذ اهداف برنامج بناء القدرات ضمن خطة الإصلاح الإدارى.

واستهدف البرنامج التدريبى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة التى تمكنهم من المشاركة فى عملية التخطيط لمنظماتهم، واقتراح بعض المبادرات المبتكرة والقابلة للتنفيذ داخل المنظمة، كما تطرق البرنامج لعرض وتحليل أحدث اتجاهات الابتكار داخل الهيئات الحكومية المماثلة لتحقيق النتائج المرجوة.

من جانبها، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، حرص الوزارة والجهات التابعة لإشرافها كافة على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، والتى ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسى لإتمام عملية الإصلاح الإدارى بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التدريبى الذى عقده المعهد يعد واحداً من البرامج التدريبية المهمة فى إطار سلسلة من البرامج التى تم عقدها.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بفكرة بناء القدرات والتى تسهم فى إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إدارى يقوم على الكفاءات، إلى جانب إسهامها بشكل واضح فى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز لتمكينهم من إدارة موارد الدولة شكل كفء وفعال.

وأشارت هالة السعيد إلى أن الهدف من البرنامج يركز على فكرة التخطيط الجيد ومنهجيته، فضلاً عن كيفية الابتكار فى ذلك المفهوم ما يحفز روح الإبداع والابتكار لدى المشاركين بالبرنامج لإظهار ما لديهم من أفكار إطار الإصلاح المرجو تطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة بتطبيق خطة الإصلاح الإدارى.

فيما قال شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إن البرنامج التدريبى جاء شاملاً للأهداف التى تم وضعها من أجلها فيما يخص التعريف بالمفهوم العام للتخطيط وكيفية الابتكار فيه، فضلاً عن التعريف بكيفية إدارة المنظمات ما يحقق مبدأ تعزيز كفاءة العاملين من ناحية وبناء قدراتهم وتأهيلهم للقيادة من ناحية أخرى، مؤكدة أن المعهد سيقوم فى الفترة المقبلة بتقديم العديد من البرامج التى تأتى فى السياق ذاته لتوطيد المعرفة المكتسبة، فضلاً عن تقديم المزيد من البرامج الأخرى والمتنوعة والتى تعمل على تحفيز روح الابتكار لدى العاملين

يشار إلى أن المعهد القومى للإدارة كان قد قام بتكريم 75 متدربًا من القيادات العليا ببرنامج تدريب مهارات القيادة من وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات الإدارية وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.