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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:48 م
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القبض على هارب من أحكام يقود سيارة مسروقة فى التجمع

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:10 م
القبض على هارب من أحكام يقود سيارة مسروقة فى التجمع حملة أمنية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث تأمين الوزارة، والمعينين بخدمة القول الجنوبى، دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على "حلمى. إ. ع" 42 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا من بينهم 3 قضايا تبديد وقضية سرقة، والمقضى فى الأولى بالحبس سنتين، وفى الثانية بالحبس سنة، وفى الثالثة بالحبس سنة، وفى الرابعة بالحبس 6 شهور.
 
 
 
ومن خلال الفحص تبين استقلاله السيارة رقم ف ن و 129 ماركة نيسان صني موديل 2010، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 44779 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم التحفظ على المتهم والسيارة بقسم شرطة التجمع الخامس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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