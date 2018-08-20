القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكك الحديدية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكك الحديدية، يتزعمه حرفى بالسكة الحديد، وذلك عقب ضبط كميات من مهمات السكك الحديدية تزن حوالى 600 كيلو داخل مخزن خردة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "صدقى.ف.ت" 53 عاما، عاطل مقيم الحكر، والمتهم "عبدالرحمن .ال.ر" 18 عاما، عامل بمخزن خردة مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزتهم داخل المخزن 136 بلنجة مختلفة الاحجام والأوزان، خاصة بتثبيت قضبان القطارات، و11 وردة و3 مسمار و4 مسمار كلبس وزراع مفتاح، وزنت المضبوطات حوالى 600 كيلو جرام، وجميعها تخص هيئة السكك الحديدية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أنكرا معرفتهما بتلك المضبوطات، وأضافا بأن المضبوطات تخص صاحب المخزن "كمال.ج.ب" جار ضبطه.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط شرطة النقل والمواصلات لكشف لغز العثور على مهمات السكك الحديدية داخل مخزن الخردة، والوصول إلى صاحب المخزن وكيفية تحصله على المضبوطات.

وتوصلت تحريات فريق البحث، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكك الحديدية، يتزعمه المتهم "ايمن.ا.ت"43 عاما، حرفى شئون عامة بالسكك الحديدية، ويضم كلا من المتهم "احمد.ح.م"36 عاما، صاحب شركة حدادة مقيم الكاب بورسعيد، والمتهم "محمد.ع.م"60 عاما، تاجر خردة مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، والمتهم "كمال.ج.ع"39 عاما تاجر خردة مقيم الحكر.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهم الأول والثانى والثالث، وبمواجهتم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة، وأن المتهم الأول كونه يعمل بهيئة السكك الحديدية، وعلى دراية كاملة بأماكن تخزين المهمات، قام بالاستيلاء على المهمات المضبوطة من مخزن المهمات المكهنة بمحطة الكاب التابعة لسكك حديد مصر، وقام بتسليمها للمتهمين للتصرف فيها بالبيع واقتسام حصيلة البيع فيما بينهم، وتم التحفظ عليهم، والمضبوطات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع، و تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.