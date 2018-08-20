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العناية الإلهية تنقذ سعوديا توقف قلبه بالمشاعر المقدسة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:25 ص
العناية الإلهية تنقذ سعوديا توقف قلبه بالمشاعر المقدسة حج
كتب- هاشم الفخرانى
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أنقذت العناية الإلهية مواطنًا سعوديًا توقف قلبه إثر جلطة دماغية، بعد أن تمكنت فرق الهلال الأحمر السعودى بمكة المكرمة من إسعافه ونقله إلى مستشفى الملك فيصل.

 

وكالة واس
وكالة واس

 

وتلقت الفرق الإسعافية في مركز الجعرانة بلاغًا عن وجود حالة مصابة، وعلى الفور تحركت الفرقة الإسعافية إلى موقع الحالة، وتبين أنه يعانى من سوائل فى الرئة ، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل.

وقبل الوصول إلى المستشفى بخمس دقائق توقف قلبه تمامًا، فقامت الفرقة الإسعافية بإجراء عمليات الإنعاش القلبى الرئوى من خلال الصدمات الكهربائية، حتى تجاوبت الحالة وعاد النبض للمريض.


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مكة المكرمة

المشاعر المقدسة

الاسعاف




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