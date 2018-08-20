video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على 3 سيارات مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:06 م
العثور على 3 سيارات مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

عثر ضباط مباحث مركز الاسماعيلية ومركز القنطرة شرق وقسم ثالث الاسماعيلية اثناء تفقدهم الحالة الامنية على 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية  تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد أثناء مرور ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية لتفقد الحالة الامنية تمكنوا من ضبط  المتهم "فؤاد.ص.إ"59 عاما فنى تبريد مقيم الساحل القاهرة حال قيادته السيارة "ب ه 6937" ملاكى الجيزة  والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4966 لسنة 2018 جنح مركز اوسيم بالجيزة عن بلاغ "ايمن حامد ابراهيم "43 عاما باحث بادارة التوثيق المسرحى بالقاهرة ومقيم دائرة مركز اوسيم بمحافظة الجيزة.

كما عثر ضباط مباحث مركز القنطرة شرق اثناء تفقدهم الحالة الامنية بدائرة المركز على السيارة  رقم (26195)  ملاكى شمال سيناء ماركة سوزوكى ميكروباص  وبالكشف الفنى عليها تبين انه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2137 لسنة 2018  جنح مركز القنطرة شرق عن بلاغ "دولت سيد محمود "40 عاما  ربة منزل مقيمة دائرة مركز القنطرة شرق.

وعثر ضباط مباحث مركز الاسماعيلية  على السيارة  رقم " ر ن ج 8295" ملاكى الشرقية مركة بيجو 505   والمبلغ بسرقتها فى المحضر 1246 لسنة 2011 جنح مركز الإسماعيلية  عن بلاغ "صلاح عبدالعال على "58 عاما سائق  مقيم دائرة مركز منشأة ابوعمر شرقية.

تم التحفظ على  السيارات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

الاسماعيلية

امن الإسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

محافظات

محافظة الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

سيارة مسروقة

مكافحة سرقات السيارات




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة