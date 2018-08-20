العثور على 3 سيارات مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر ضباط مباحث مركز الاسماعيلية ومركز القنطرة شرق وقسم ثالث الاسماعيلية اثناء تفقدهم الحالة الامنية على 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد أثناء مرور ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية لتفقد الحالة الامنية تمكنوا من ضبط المتهم "فؤاد.ص.إ"59 عاما فنى تبريد مقيم الساحل القاهرة حال قيادته السيارة "ب ه 6937" ملاكى الجيزة والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4966 لسنة 2018 جنح مركز اوسيم بالجيزة عن بلاغ "ايمن حامد ابراهيم "43 عاما باحث بادارة التوثيق المسرحى بالقاهرة ومقيم دائرة مركز اوسيم بمحافظة الجيزة.

كما عثر ضباط مباحث مركز القنطرة شرق اثناء تفقدهم الحالة الامنية بدائرة المركز على السيارة رقم (26195) ملاكى شمال سيناء ماركة سوزوكى ميكروباص وبالكشف الفنى عليها تبين انه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2137 لسنة 2018 جنح مركز القنطرة شرق عن بلاغ "دولت سيد محمود "40 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز القنطرة شرق.

وعثر ضباط مباحث مركز الاسماعيلية على السيارة رقم " ر ن ج 8295" ملاكى الشرقية مركة بيجو 505 والمبلغ بسرقتها فى المحضر 1246 لسنة 2011 جنح مركز الإسماعيلية عن بلاغ "صلاح عبدالعال على "58 عاما سائق مقيم دائرة مركز منشأة ابوعمر شرقية.

تم التحفظ على السيارات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.