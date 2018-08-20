العثور على بريطانية تسبح على مسافة 60 ميلا من الشاطئ بعد سقوطها فى البحر

لندن أ ش أ

عثرت سفينة إنقاذ كرواتية ، فى ساعات، على امرأة بريطانية بعد 10 ساعات من سقوطها فى البحر من سطح سفينة رحلات سياحية قبالة السواحل الكرواتية.

وذكرت صحيفة (التايمز) البريطانية أن المرأة تم العثور عليها فى البحر الأدرياتيكى على مسافة 60 ميلا من الشاطئ ، وكانت فى حالة من الإنهاك التام؛ وتم نقلها إلى مستشفى فى مدينة "بولا" الكرواتية.

وقال لوفرو أوريسكوفيك، قائد سفينة الإنقاذ التى عثرت على المرأة البريطانية، إنها كانت تسبح لحظة العثور عليها ؛ وأضاف: "كانت سعادتنا غامرة لإنقاذ حياة إنسانة".

وقالت متحدثة باسم خطوط الملاحة النرويجية، والتى تُشغّل سفينة "نرويجيان ستار" ، "فى صباح الـ 19 من أغسطس، صعدت إحدى العميلات على ظهر سفينة "نرويجيان ستار" ، بينما كانت فى طريقها إلى مدينة البندقية؛ وقد تم إخطار خفر السواحل وفريق عمليات البحث والإنقاذ".

وأضافت المتحدثة " نحن سعداء بأن المرأة البريطانية تم العثور عليها حية وأنها الآن فى حالة مستقرة وأنه قد تم نقلها إلى مستشفى بكرواتيا لتلقى العلاج اللازم تمهيدًا لإعادتها لأصدقائها وعائلتها".