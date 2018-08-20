video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تنفى أى تواجد عسكرى لها على الأراضى السورية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:00 ص
الصين تنفى أى تواجد عسكرى لها على الأراضى السورية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكدت الصين، اليوم الاثنين، موقفها الثابت والدائم حيال تأييد التسوية السياسية للأزمة فى سوريا، مشددة فى الوقت نفسه على أنه ليس لها أى تواجد عسكرى على الأراضى السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لمبعوث الصين الخاص إلى سوريا السفير "شيه شياو يان" بمقر وزارة الخارجية الصينية، للحديث عن موقف الحكومة الصينية إزاء القضية السورية.

وقال شيه شياو يان "إن موقف الصين من سوريا ثابث، حيث كانت بكين من أوائل الدول التى أعلنت تأييدها للتسوية السياسية، وإنها ملتزمة دائما بهذا الموقف، وإن الصين تؤمن أن أمن وسيادة واستقرار سوريا أمر مهم، وإن مستقبل سوريا يقرره الشعب السورى بنفسه، وأن تكون الأمم المتحدة القناة الرئيسة لأى جهود وساطة"، داعيا جميع الأطراف المعنية فى سوريا بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة وأن يكون الحوار أساسًا للحل هناك.

وأوضح أن ما أثير فى وسائل إعلام فى السابق عن استعداد بكين للمشاركة بقوات فى سوريا، عار تمامًا عن الصحة، وتم تصحيحه من جانب وسائل الإعلام، خاصة وأنه يتعارض مع موقف الصين من الملف السورى الداعم بقوة للتسوية السياسية، والرافض لكل أشكال الإرهاب، والحريص على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف شيه شياو يان أن الصين تقوم بدور حيوى وإيجابى فى المحافل الدولية للترويج وتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، فضلا عن مشاركتها بفاعلية فى مؤتمرات السلام ذات الصلة، ودعوتها لوفود من الحكومة السورية والمعارضة إلى الصين لذات الغرض.

وتابع مبعوث الصين الخاص إلى سوريا السفير "شيه شياو يان" أن بلاده مهتمة جدا بالوضع الإنسانى فى سوريا، وأنها فى سبيل ذلك قدمت إسهامات لتخفيف الوضع عن الناس الذين يعانون هناك، حيث أعلن الرئيس الصينى "شى جين بينج" فى يوليو الماضى فى افتتاح أعمال منتدى التعاون الصينى العربى فى بكين تقديم مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا ودول إقليمية أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى: نعمل من أجل تطهير آخر جيب لـ"داعش" شرقى الفرات فى سوريا

بريطانيا توقف بعض المساعدات فى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى سوريا

الصين

الجيش الصينى

الأراضى السورية

سوريا

أخبار سوريا




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة