الصين تنفى أى تواجد عسكرى لها على الأراضى السورية

بكين /أ ش أ/

أكدت الصين، اليوم الاثنين، موقفها الثابت والدائم حيال تأييد التسوية السياسية للأزمة فى سوريا، مشددة فى الوقت نفسه على أنه ليس لها أى تواجد عسكرى على الأراضى السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لمبعوث الصين الخاص إلى سوريا السفير "شيه شياو يان" بمقر وزارة الخارجية الصينية، للحديث عن موقف الحكومة الصينية إزاء القضية السورية.

وقال شيه شياو يان "إن موقف الصين من سوريا ثابث، حيث كانت بكين من أوائل الدول التى أعلنت تأييدها للتسوية السياسية، وإنها ملتزمة دائما بهذا الموقف، وإن الصين تؤمن أن أمن وسيادة واستقرار سوريا أمر مهم، وإن مستقبل سوريا يقرره الشعب السورى بنفسه، وأن تكون الأمم المتحدة القناة الرئيسة لأى جهود وساطة"، داعيا جميع الأطراف المعنية فى سوريا بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة وأن يكون الحوار أساسًا للحل هناك.

وأوضح أن ما أثير فى وسائل إعلام فى السابق عن استعداد بكين للمشاركة بقوات فى سوريا، عار تمامًا عن الصحة، وتم تصحيحه من جانب وسائل الإعلام، خاصة وأنه يتعارض مع موقف الصين من الملف السورى الداعم بقوة للتسوية السياسية، والرافض لكل أشكال الإرهاب، والحريص على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف شيه شياو يان أن الصين تقوم بدور حيوى وإيجابى فى المحافل الدولية للترويج وتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، فضلا عن مشاركتها بفاعلية فى مؤتمرات السلام ذات الصلة، ودعوتها لوفود من الحكومة السورية والمعارضة إلى الصين لذات الغرض.

وتابع مبعوث الصين الخاص إلى سوريا السفير "شيه شياو يان" أن بلاده مهتمة جدا بالوضع الإنسانى فى سوريا، وأنها فى سبيل ذلك قدمت إسهامات لتخفيف الوضع عن الناس الذين يعانون هناك، حيث أعلن الرئيس الصينى "شى جين بينج" فى يوليو الماضى فى افتتاح أعمال منتدى التعاون الصينى العربى فى بكين تقديم مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا ودول إقليمية أخرى.