الرئيس العراقى: سنوجه بانعقاد البرلمان فى توقيته الدستورى المحدد

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أكد فؤاد معصوم، الرئيس العراقى، أنه سيوجه بانعقاد البرلمان الجديد فى توقيته الدستورى المحدد، حيث دعا الحكومة والبرلمان المقبلين إلى تكريس كل الجهود لتحقيق الاصلاحات الفعلية الكفيلة بضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، اليوم الإثنين، عن الرئيس معصوم، فى بيان، قوله "أحيى أبناء شعبنا بكل فئاته ومكوناته لما أظهروه من روح سلمية ومدنية مسؤولة خلال التظاهرات الأخيرة للمطالبة بالكهرباء والماء والصحة والتعليم وحل مشاكل البطالة ونقص الخدمات ومكافحة الفساد".

وأضاف "أدعو الحكومة المقبلة ومجلس النواب الجديد، الذى سنوجه بانعقاده فى توقيته الدستورى المحدد، إلى تكريس كل الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق الاصلاحات الفعلية والشاملة والمستديمة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والتمسك بالدستور كأساس لكل السياسات والاجراءات المطلوبة".

وتابع قائلا: "كلنا ثقة بقدرة شعبنا على بناء دولة المواطنة والمساواة فى الحقوق والتقدم والرفاه".

وكان حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى دعا فى وقت سابق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الإنعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمنى المحدد دستوريا للبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب فى دورته الرابعة.