الرئيس الأمريكى: نمنع إرهابيين من دخول الولايات المتحدة يوميا

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة عليها أن تبنى حدودا قوية إذا أردات أن تكون أمة قوية.

وأضاف ترامب خلال كلمة له أمام موظفين من دوائر الهجرة وحماية الحدود فى البيت الأبيض، قوله إن السلطات الأمريكية تمنع يوميا إرهابيين ومشتبه بهم من الدخول للولايات المتحدة.

وتابع "ترامب: أن العام الماضى شهد مصادرة 2.8 مليون رطل من المخدرات وإلقاء القبض على 127 ألفًا من المجرمين الأجانب.

وعمد البيت الأبيض هذا العام إلى توفير مخصصات لتأمين الحدود بما يشمل منع مهربى المخدرات والهجرة غير الشرعية، وزيادة أعداد قضاة الهجرة، وزيادة أجور العاملين فى أمن الحدود والجمارك.