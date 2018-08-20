"الخارجية اللبنانية": لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه

قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل، إنه يشجع الشركات الروسية على المشاركة فى مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز فى الجرف اللبنانى

وأضاف عد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن نجاح الشركات الروسية فى المناقصة من شأنه أن يعزز ذلك الاستقرار فى المنطقة

وقال وزير الخارجية اللبنانى أن بلاده قد تصبح منصة لإحياء الاقتصاد السورى، وبيروت ستنسق الجهود مع موسكو.

وأضاف أن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه، وأن هناك استقرار وسلام فى أجزاء من سوريا.