"الخارجية الإيرانية": طهران تعتمد على قدراتها الخاصة لمواجهة العقوبات الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى تسريع وتيرة جهوده لإنقاذ الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذى انسحب منه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو.

وقال بهرام قاسمى فى مؤتمر صحفى أذاعه التلفزيون الرسمى على الهواء "يحاول الأوروبيون وآخرون وقعوا على الاتفاق (الصين وروسيا) انقاذ الاتفاق لكن العملية تسير ببطء. يجب تسريعها".

وأضاف "إيران تعتمد بشكل رئيسى على قدراتها الخاصة للتغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة".