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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:47 م
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الحماية المدنية تعلن الاستنفار استعدادا لعيد الأضحى.. إلغاء إجازات الضباط والأفراد لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.. نشر خبراء المفرقعات بمحيط دور العبادة وأماكن المنتزهات.. وتخصيص لنشات إنقاذ بمحيط العائمات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:30 م
الحماية المدنية تعلن الاستنفار استعدادا لعيد الأضحى.. إلغاء إجازات الضباط والأفراد لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.. نشر خبراء المفرقعات بمحيط دور العبادة وأماكن المنتزهات.. وتخصيص لنشات إنقاذ بمحيط العائمات الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية، خطة أمنية موسعة لتأمين احتفالات المصريين خلال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

 

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى، أن خطة التأمين تضمنت إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكافة المحافظات، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أى عبوات أو مواد متفجرة.

و أضاف المصدر، أنه فى حالة الاشتباه بأى جسم غريب، أو سيارة متروكة أو حقيبة مجهولة يجب إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم 180، مشيرًا إلى أن فريقا من خبراء المفرقعات التابع للإدارة العامة للحماية المدنية، سيتجه على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا، مضيفًا أن التعامل مع بلاغات المفرقعات يتم من خلال أسلوبين أساسيين، الأول يكون من خلال استخدام الإنسان الآلى "روبوت"، أما الثانى فيكون من خلال استخدام البدلة الواقية، وجهاز التصوير بأشعة إكس، ومدفع المياه والكلاب المتخصصة فى الكشف عن المفرقعات.

وشدد المصدر على ضرورة الحرص وعدم التعامل مع الأجسام الغريبة أو المفرقعات عند العثور عليها، مع ضرورة عدم اللمس أو الاقتراب من الجسم الغريب إطلاقًا، وكذلك ضرورة تغيير مسار حركة سير المشاة والسيارات بعيدا عن المنطقة التى يقع بها الجسم الغريب وذلك لحين حضور خبراء المفرقعات والتعامل معه.

وفى الجيزة سيتم نشر لانشات الإنقاذ النهرى على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والتى تبدأ فجر أول أيام العيد بدوريات على مدار الساعة وحتى انتهاء مظاهر الاحتفالات، فيما تقوم القيادات بعمل مرور على المعديات النهرية لفحص المراكب بها والتأكد من تراخيصها والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعا لوقوع حوادث غرق.

وعلى مستوى الحدائق والمتنزهات العامة والكبرى، سيتم نشر خبراء المفرقعات لإجراء فحص دورى للحدائق، بالإضافة لنشر الشرطة النسائية لمواجهة التحرش، حيث تقوم بالمرور على الحدائق العامة ومن الخطة الأساسية انتشار القوات بكثافة بحديقة الحيوان بالجيزة، وستكون جميع النقاط القريبة من أماكن التجمعات بالمنتزهات والميادين ودور العبادة مؤمنة بضباط وأمناء ومجندين للقيام بعملهم بشكل جيد، وتم إلغاء إجازات جميع الضباط والمجندين العاملين بالإدارة حتى الانتهاء من فعاليات الاحتفال بالعيد.

وفى القاهرة تضمنت الخطة انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أى أجسام غريبة، وفى حالة الاشتباه بأى جسم غريب، أو سيارة متروكة أو حقيبة مجهولة، يجب إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم 180، ليتوجه فريقا من خبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص.

وتضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع المحافظة، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد؛ لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، وسيتم تأمين كافة قطاعات الحماية المدنية سواء "شرق- غرب – شمال – جنوب" لحين انتهاء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.


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