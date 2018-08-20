الحكومة الأردنية تنقل وحدة مواجهة التطرّف من وزارة الثقافة لرئاسة الوزراء

عمان أ ش أ

قرّر مجلس الوزراء الأردنى فى جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نقل وحدة مواجهة التطرّف، من وزارة الثقافة إلى رئاسة الوزراء ، وذلك لتوسيع نطاق عملها وتفعيل دورها فى مواجهة أفكار التطرّف.

ويأتى القرار بهدف إيجاد آليّة فاعلة وتنفيذ برامج ومشروعات نوعيّة وهادفة لمواجهة أفكار التطرّف والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسّسات ذات العلاقة لأداء دورها فى هذا المجال ، والمساهمة فى التوعية والتثقيف ضدّ السلوكيّات والأفكار التى قد تؤدّى إلى التطرّف.

كما قرّر المجلس تشكيل لجنة وزاريّة لوضع آلية وخطة واضحة لعمل الوحدة خلال المرحلة المقبلة ، حيث تشكّلت اللجنة من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، والتربية والتعليم، والشباب، والثقافة.