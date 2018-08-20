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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:20 م
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الحكم فى قضية صحفيى رويترز المحبوسين بميانمار 27 أغسطس

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:43 ص
الحكم فى قضية صحفيى رويترز المحبوسين بميانمار 27 أغسطس صحفيو رويترز المحبوسون فى ميانمار
يانجون(رويترز)
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قال القاضى الذى ينظر قضية صحفيين من رويترز محبوسين فى ميانمار بتهمة الحصول على وثائق من أسرار الدولة اليوم الاثنين، إنه سينطق بالحكم عليهما يوم 27 أغسطس. وتعتبر القضية اختبارا لحرية الصحافة فى الديمقراطية الوليدة.

وحدد القاضى موعد النطق بالحكم بعد انتهاء المرافعات الختامية.

وتعقد المحكمة فى يانجون جلسات منذ يناير لتحدد ما إذا كان وا لون (31 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما) قد انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذى يعود للحقبة الاستعمارية. وتبلغ أقصى عقوبة لهذه التهمة السجن لمدة 14 عاما.

 


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ميانمار

رويترز

صحفيو رويترز

صحفيو رويترز المحبوسون فى ميانمار




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