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الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:00 ص
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج جبل عرفة
عرفات ـ محمود عبد الراضي
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يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم فى الإسلام.

وبدورها، جهزت البعثة المصرية مخيمات ضخمة ممتدة على مساحات شائعة لاستيعاب آلاف الحجاج أثناء أداء الركن الأعظم فى الحج، حيث تم تجهيز المخيمات بالصوفابيدا، ووضع مكيفات للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، مع توفير كراسى للجلوس وأماكن للنوم.

وتستوعب الخيمة الواحدة أكثر من 20 حاجا، يوجد بها توصيلات كهربائية وأماكن لشحن الهواتف المحمولة، ووضع المتعلقات الشخصية من هواتف محمولة وغيرها.

وبجوار المخيمات توجد استراحات ضخمة، بها أعداد كبيرة من المقاعد للاستراحة بها أسفل المظلات، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من الثلاجات تحتوى على عصائر ومياه معدنية لتقديمها للحجاج على مدار اليوم بالمجان، فضلاً عن وجود مشروبات ساخنة بكافة أنواعها.

وبجوار المخيمات تم تصميم أماكن للوضوء و"حمامات"، فضلاً عن وجود ساحات مكيفة للصلاة فيها وطرقات واسعة بين المخيمات للتحرك فيها.


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