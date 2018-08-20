التحالف الدولى: البغدادى متواجد لكنه دون قدرة قيادية

واشنطن (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمى باسم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى الكولونيل شون رايان أن زعيم تنظيم (داعش) الإرهابى أبو بكر البغدادى لا يزال متواجدا، لكنه لا يمتلك أى قدرة قتالية .

وقال رايان - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، إن "قواته باقية فى العراق بناء على دعوته"، مضيفا "لا شك فى أن هناك وجودا إيرانيا فى العراق"، لكنه لا يؤثر على عمله.

وأضاف أن "داعش خصم صعب وإن قلت أعداده كثيرا"، مؤكدا أن التحالف سيواصل محاربته، مشيرا إلى أن الوضع السياسى فى العراق صعب حاليا .

وتابع إن "التحالف يأخذ أى تهديدات على محمل الجد، لكن هدفه هو محاربة داعش"، لافتا إلى أن القوات الكردية تابعة للقوات العراقية، وأن التحالف يتعامل معهم عبر الحكومة المركزية .

وحول الوضع فى سوريا، اكتفى المتحدث الرسمى باسم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى بالقول إنه مختلف عن الأوضاع العراق، نظرا لشدة التعقيدات فيه.