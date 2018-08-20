الاحتلال الإسرائيلى يصادق على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

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صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى على إقامة وحدات استيطانية جديدة فى مستوطنة (أفرات) الجاثمة على أراضى المواطنين، ببلدة الخضر وقرية (أرطاس) جنوب بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم - أن ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة فى المستوطنة المذكورة، إلا أن المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وأوضح أن المزارعين عثروا على القرار فى أراضيهم، مشيرا إلى أن هذا يعنى سلب المزيد من الأراضى لصالح توسيع مستوطنة "أفرات".