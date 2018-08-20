video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الاتصالات" عن قانون الجريمة الإلكترونية: يحمى البيانات والحسابات الخاصة من الاعتداء

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:00 م
"الاتصالات" عن قانون الجريمة الإلكترونية: يحمى البيانات والحسابات الخاصة من الاعتداء محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت:هبة السيد
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يقيد حرية الرأى والتعبير، مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ولا يتضمن أى نص يشير لذلك، ولكنه ينظم الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى حدود هذا القانون مثل اختراق بيانات أو سرقة البريد الإلكترونى أو بطاقات الائتمان، أو اعتداء على الخصوصية وغيرها.

 

وأوضح حجازى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن المحتوى الإرهابى أو بث شائعات أو أى أمور تضر الأمن القومى مجرمة بقانونى العقوبات و مكافحة الإرهاب، مدللا على ذلك بجرائم نشر صور إباحية للأطفال فإن تعديلات قانون الطفل عام 2010 هى التى تجرم ذلك.

 

وأضاف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى تم إقراره هو الأفضل من بين الكثير من دول العالم ويتسق مع القانون الإنجليزى و الفرنسى و الأمريكى واليابانى فى الكثير من النصوص أن لم يكن الأفضل.

 

وقال إن دول العالم يفرضون القوانين لحماية الأمن ولكن نصوص هذا القات ن محكومة بإذن أو حكم قضائى مثل المادة الخاصة بحجب المواقع خال حدوث جريمة تتعلق بالأمن القومى فإن أمر كهذا محدد بإذن أو حكم قضائى بالحجب أو عدم الحجب بعد إبداء الأسباب الخاصة بذلك

 

وذكر أن القانون يحمى الافراد و المؤسسات حيث تنص بعض بنوده على تجريم الانتفاع بدون وجه حق شبكات الاتصالات والمعلومات، والدخول أو الاعتراض غير المشروع لأى وسيلة إلكترونية، وتجريم الاعتداء على سلامة البيانات و المعلومات و النظم المعلوماتية، و الاعتداء على البريد الإلكترونى و المواقع و الحسابات الخاصة

 

وأضاف أن القانون يجرم الاعتداء على تصميم المواقع وأيضا الاعتداء على النظم المعلوماتية الخاصة بالدولة، مشيرا إلى أن القانون يجرم الأفعال الإلكترونية الخاصة بعمليات غير مشروعه ولا يوجد نصوص خاصة بآراء الأفراد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانى يؤكد أن قانون مكافحة جرائم المعلومات الجديد يوقف الجرائم الألكترونية

اقتصادية البرلمان ترحب بتصديق الرئيس على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

تكنولوجيا البرلمان تطالب "تنظيم الاتصالات" بالانتهاء من لائحة قانون الجرائم الألكترونية

وزارة الاتصالات

محمد حجازى

الجريمة الإليكترونية

بطاقات الائتمان

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة