"الأوقاف" تطلق قافلتين دعويتين إلى محافظة البحر الأحمر

أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وكيل أول الوزارة، إن وزارة الأوقاف، سوف تطلق قافلتين دعويتين، إحداهما إلى مدينتى الغردقة وسفاجا يوم الجمعة القادم الموافق 24 / 8 / 2018، والأخرى إلى حلايب وشلاتين وأبى رماد من الأربعاء الموافق 29 / 8 / 2018 إلى السبت الموافق 15 / 9 / 2018.

قال بيان صحفى إن إطلاق القافلتين فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية وبخاصة بالمناطق الحدودية وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.