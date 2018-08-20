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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:43 م
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"الأوقاف" تطلق قافلتين دعويتين إلى محافظة البحر الأحمر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:02 م
"الأوقاف" تطلق قافلتين دعويتين إلى محافظة البحر الأحمر الشيخ جابر طايع يوسف المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وكيل أول الوزارة، إن وزارة الأوقاف، سوف تطلق قافلتين دعويتين، إحداهما إلى مدينتى الغردقة وسفاجا يوم الجمعة القادم الموافق 24 / 8 / 2018، والأخرى إلى حلايب وشلاتين وأبى رماد من الأربعاء الموافق 29 / 8 / 2018 إلى السبت الموافق 15 / 9 / 2018.

قال بيان صحفى إن إطلاق القافلتين فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية وبخاصة بالمناطق الحدودية وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

 


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قافلة دعوية




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