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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:51 م
خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية ترتفع.. وتوقعات بتسوية الخلاف التجارى بين واشنطن وبكين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:33 ص
الأسهم الأوروبية ترتفع.. وتوقعات بتسوية الخلاف التجارى بين واشنطن وبكين الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى ـ أرشيفية
(رويترز)
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دفعت الآمال بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى تسوية للخلاف التجارى بينهما أسهم أوروبا للصعود صباح اليوم الاثنين، بينما لم تظهر مؤشرات على تفاقم أزمة العملة التركية فى الوقت الحالي.

 

وصباح اليوم، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.25 % إلى 382.01 نقطة، فى حين صعدت معظم الأسواق فى القارة.

 

وسجلت مجموعة سيج البريطانية للبرمجيات أسوأ أداء ونزلت 6.6 % بعد خفض دويتشه بنك تصنيف سهما، وفقا لما ذكره متعاملان.

 

وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثانى من نهايته، زاد سهم إن.إم.سى للرعاية الصحية 3.2 % ليتصدر المؤشر ستوكس بعد أن نشرت الشركة تقريرا ماليا.


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