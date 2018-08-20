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الأرصاد: طقس أول أيام العيد حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:22 ص
الأرصاد: طقس أول أيام العيد حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23 .

 

 

 


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