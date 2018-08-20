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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:13 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:56 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الإثنين، وعلى رأسها وقوف الحجيج على عرفات الركن الأعظم بمناسك الحج.
 
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اعرف كل حاجة (10)
 
 
 
 

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عيد الاضحى

وقفة عرفات

الرئيس السيسي

التعليم

وزير النقل

محمد صلاح

مواقيت الصلاة




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