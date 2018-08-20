اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الإثنين، وعلى رأسها وقوف الحجيج على عرفات الركن الأعظم بمناسك الحج.
الحجيج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم.. والبعثة المصرية تنقل 33 حاجا بالمستشفيات السعودية إلى المشاعر لأداء مناسك الحج
السيسى موجها التحية للشعب: نشكر الله على تلك الأيام وندعوه أن ننعم بالأمان.. ويتبادل التهانئ بعيد الأضحى مع زعماء الدول العربية والإسلامية
الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة وادي دجلة غداً باستاد بتروسبورت.. والزمالك يرفض رحيل حمدى النقاز خلال فترة الانتقالات الشتوية
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