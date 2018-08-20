اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الإثنين، وعلى رأسها وقوف الحجيج على عرفات الركن الأعظم بمناسك الحج.



































