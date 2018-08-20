اختطاف 170 راكبا من قبل حركة "طالبان" شمال شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

خطف مسلحو حركة طالبان ما لا يقل عن 170 راكبا من الطريق السريع الذى يربط قندوز بمقاطعة تاخار بشمال شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن مسئولين محليين قولهم إن الركاب اختطفوا من منطقة خاناباد، وإن القوات الأفغانية تسعى جاهدة لإنقاذ الركاب المخطوفين.

وأضافوا أن الركاب المخطوفين كانوا فى طريقهم إلى العاصمة كابول عندما تم اختطافهم، ولم يكشفوا عن مزيد من المعلومات بشأن العدد الدقيق للمسافرين الذين اختطفوا، إلا أنهم قالوا إن حوالى 170 شخصًا كانوا يسافرون فى 3 حافلات عندما تم اختطافهم..ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينهم مقاتلو طالبان بشأن التقرير حتى الآن.

وتشهد مناطق واسعة بأفغانستان فى الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" التى تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة فى المناطق الريفية بالبلاد وباشرت شن هجماتها على المدن أيضا.

كما يزداد نفوذ تنظيم "داعش" وانتشاره فى أفغانستان بعد تعرضه لهزائم متلاحقة فى سوريا والعراق.