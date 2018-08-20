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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:40 ص
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إيطاليا تطالب بتدخل أوروبى لتوزيع مهاجرين أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:01 ص
إيطاليا تطالب بتدخل أوروبى لتوزيع مهاجرين أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا مهاجرين ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)
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تقدمت السلطات الإيطالية بطلب رسمى للاتحاد الأوروبى لحل قضية 177 مهاجرًا أنقذهم خفر السواحل الإيطالى بمياه المتوسط قبالة السواحل الليبية فى الأيام الماضية.

وقال وزير الخارجية الإيطالى إنيزو موافيرو ميلانيزى -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية- إن "الحكومة تدعو المفوضية الأوروبية لاتخاذ مبادرة لتحديد دول أعضاء فى الاتحاد على استعداد لاستقبال الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم فى البحر".

وفى السياق نفسه، صرح وزير الداخلية ماتيو سالفينى بأنه "على أوروبا أن تقرر بجدية مساعدة إيطاليا بشكل ملموس فى قضية المهاجرين الـ177 على متن السفينة (ديتشوتى) التابعة لخفر السواحل الإيطالى أو سنضطر للقيام بما سيقضى نهائيًا على تجارة مهربى البشر وهذا يعنى مرافقة الذين يتم إنقاذهم إلى ميناء ليبى".

 


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