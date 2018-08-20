إنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى صان الحجر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 9854 لسنة 2018 بإنشاء إدارة شئون إجتماعية بمدينة صان الحجر فضلا عن إدارة الشئون الإجتماعية بالحسينية يكون نطاق عملها مدينة صان الحجر والوحدات المحلية القروية صان الحجر القبلية ، صان الحجر البحرية - القصبى غرب،- الناصرية ، لخدمة أهالى المدينة والوحدات المحلية القروية وتسهيلاً على المواطنين.

وأوضح المحافظ فى بيان أن الهدف من إنشاء الإدارة الإجتماعية المساهمة فى تقديم خدمات الضمان للمستفيدين فى تلك المدينة والوحدات المحلية القروية مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالضمان ولتخفيف العبء عليهم مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالمواطن وحل مشكلاتة وتلبية كافة طموحاتة، وشدد المحافظ على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.