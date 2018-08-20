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إصابة شخص فى انقلاب سيارة بطريق دمنهور حوش عيسى بالبحيرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:16 ص
إصابة شخص فى انقلاب سيارة بطريق دمنهور حوش عيسى بالبحيرة إنقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة
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أصيب شخص بكدمات بالوجه والرأس وإشتباه نزيف بالمخ إثر انقلاب سيارة بطريق دمنهور حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق دمنهور حوش عيسى أمام قرية حفص بدائرة المركز.
 
بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي المنوفيه قيادة خالد .م.ا.47 سنة حاصل على بكالوريوس دراسات إسلامية ومقيم شبين الكوم منوفية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.
 
أسفر الحادث عن إصابة مرافق قائد السيارة جلال .ا.م 63 سنة ومقيم بمدينة السويس بكدمات بالوجه والرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقل المصاب لمستشفى حوش عيسى العام وحجزه بها للعلاج وتحرر المحضر اللازم.
 
 

 


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