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إصابة تاجر وربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:43 ص
إصابة تاجر وربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب تاجر وربة منزل بإصابات متفرقة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية. 
 
تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية دناصور دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع .ش ا" 38 سنه، تاجر مصاباً بكدمات بالوجه والساق اليمنى وخدوش بالظهر،  وطرف ثان "ا .ل. ا " 41 سنة، غير مصاب وشقيقته "ن" 29 سنة ربة منزل مصابة بكدمة بالرأس وآلام بالظهر، وجميعهم يقيمون بقرية دناصور دائرة المركز.
 
وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9681 جنح مركز الشهداء لسنة 2018  وجار العرض على النيابة.
 
 
 
 

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