إسعاف الشرقية: 120 سيارة مجهزة للإنتشار فى احتفالات عيد الأضحى

الشرقية- فتحية الديب

كشف مصدر مسئول، بمرفق إسعاف الشرقية، أن مرفق الإسعاف أنهى استعداداته لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، معلناً تجهيز 120 سيارة بالشرقية استعداداً للاحتفالات.

وأضاف المصدر،أنه سوف يتم تخصيص 22 سيارة إسعاف للتواجد بساحات الصلاة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية، كما سيتم تخصيص 23 سيارة بالقرب من المتنزهات.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم التركيز فى توزيع وضع السيارات على مناطق تواجد المتنزهات، مثل "مدينة العاشر من رمضان، نادى الرواد، ونادى العشرة، وحديقة الكفراوى، ومدينة الصالحية الجديدة، ومدينة الزقازيق ووسط البلد، والمصرية بلازا، وحديقة الحيوانات"، فضلا عن تواجد السيارات بمختلف الأماكن الحيوية والهامة بالمحافظة والطريق السريعة، وأن قوة الإسعاف من 120 سيارة مجهزة للدفع بهم فى أى وقت.