إحصائيات خدمات المملكة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج فى أرقام

هبة مكي

نشرت الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، والتي تنوعت بين خدمات الإشراف والمتابعة، وخدمات عامة، وخدمات صحية، وخدمات النقل والاتصالات وغيرها.

وعن خدمات الإشراف والمتابعة وهي الخدمات الإشرافية التي تقدمها الجهات الحكومية لرفع مستوي جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتتعلق بإشراف والمتابعة على كافة تفاصيل الجهود التي تقدم للحجاج من كل عام.

ويبلغ عدد الخدمات الرئيسية للإشراف والمتابعة أكثر من 36 خدمة يتفرع منها عدد من الخدمات الأخرى، وتقدمها 6 جهات حكومية وهي إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارات "الحج والعمرة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار"، إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة الرقابة والتحقيق.



مجال الإشراف والمتابعة

وتعد أبرز خدمات الإشراف والمتابعة : متابعة أعمال خدمات الحج من جميع الأجهزة الحكومية والخدمية منذ وصول الحاج حتي مغادرته البلاد ، دعم أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة وأعمال الزيارة في المدينة المنورة والتحقق من مستوي الخدمات ،الإشراف علي أداء الجهات العاملة بالمنافذ ورصد أوجه التطوير ومعالجة التحديات، الإشراف علي عمليات نقل الحجاج بين المشاعر وخدمات الإعاشة والإيواء المقدمة لهم، الإشراف والمراقبة علي السلع والخدمات والمواد التموينية الأساسية في المشاعر المقدسة، ومتابعة العمالة الموسمية أثناء موسم الحج والتأكد من أماكن عملهم ونظامية تقديمهم للخدمات . وتتمثل القوي العاملة في خدمات الإشراف والمتابعة 7146 عاملاً و164 سيدة عاملة بإجمالي 50 معدات وآليات و1245 سيارة و186 دراجة نارية و2322 جهاز لاسلكى و1368 حاسب آلي.

أما في مجال الخدمات العامة فهناك أكثر من 192 ألف موظف وموظفة في 19 جهة حكومية، يعملون على مدار الساعة، ويقدمون أكثر من 136 خدمة رئيسة لضيوف الرحمن في هذا المجال مثل خدمات الرقابة والتفتيش وخدمات الكهرباء والمياه وخدمات التوعية الدينية والإعلامية وغيرها بمساعدة 59 ألف و741 معدات وآليات و7956 سيارة و1583 دراجة نارية و13 ألف و394 جهاز لاسلكي و3760 حاسب آلي.



الخدمات العامة

وعن الخدمات الصحية والطبية فيقدمها أكثر من 32.5 ألف موظف وموظفة لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج الحالي في 3 جهات حكومية من خلال 25 مستشفي داخل مكة والمشاعر و896 سيارة و1220 جهاز لاسلكي و210 معدات وآاليات و9771 حاسب آلي و بعدد فرق ميدانية طبية وإسعافية يصل إلي 959 فريق .



الخدمات الصحية

بالإضافة لوجود أكثر من 47,700 موظف وموظفة يقدمون خدمات النقل والبريد والشحن والإمداد لضيوف الرحمن من 7 جهات حكومية وتشمل 14 خدمة رئيسية لخدمات النقل البرى والبحرى والجوى بإجمالي عدد رحلات مجدولة عبر الحافلات من وإلى الحرم يصل ل600 ألف رحلة ومتوسط 50 ألف حاج يعبرون مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوميا وحوالي 2 مليون حاج مستفيدين من قطار المشاعر و أكثر من 18 ألف حافلة ناقلة للحجاج وأكثر من 13 ألف رحلة دولية وداخلية معدة لنقل الحجاج و96 مكتب بريد.



خدمات النقل

أما عن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات فهناك أكثر من 7400 موظف وموظفة يقدمون 15 خدمة رئيسية في 5 جهات حكومية وخاصة في هذا المجال عن طريق 69 مكتب اتصال و460 نقطة لبيع شرائح الاتصالات و3 ألاف نقطة وصول إلي الانترنت WiFi.



خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

وتولي المملكة العربية السعودية الحرمين الشريفين عناية فائقة حيث تتولي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى في الحرمين تقديم أكثر من 77 خدمة لقاصدي المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى يقدمها عشر ألاف موظف.