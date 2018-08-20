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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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إحالة 11 طبيبا وصيدليا بوحدات الصحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:16 م
إحالة 11 طبيبا وصيدليا بوحدات الصحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل محافظة القليوبية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر، حملة تفتيشية على الوحدات الصحية بالجعافرة والقشيش والمريج، لمتابعة سجلات الحضور والانصراف وسير العمل داخل الوحدات.
 
 
أسفرت الحملة عن الشطب على 11 طبيب وصيدلى ومراقب صحى لغيابهم عن النوبتجيه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لتغيبهم دون إذن.
 
ومن جانبه، أشار محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر، إلى أنه تم عمل مذكرة بالمتغيبين عن العمل وسيتم رفعها للواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مؤكدا أن لجان المتابعة بالمجلس بصدد عمل حملات دورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها على أكمل وجه. 
 

 


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