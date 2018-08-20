إحالة 11 طبيبا وصيدليا بوحدات الصحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شنت إدارة المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر، حملة تفتيشية على الوحدات الصحية بالجعافرة والقشيش والمريج، لمتابعة سجلات الحضور والانصراف وسير العمل داخل الوحدات.

أسفرت الحملة عن الشطب على 11 طبيب وصيدلى ومراقب صحى لغيابهم عن النوبتجيه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لتغيبهم دون إذن.

ومن جانبه، أشار محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر، إلى أنه تم عمل مذكرة بالمتغيبين عن العمل وسيتم رفعها للواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مؤكدا أن لجان المتابعة بالمجلس بصدد عمل حملات دورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها على أكمل وجه.