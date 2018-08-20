أنباء عن فقدان مادة مشعة فى ماليزيا

(رويترز)

قالت الشرطة ووسائل إعلام اليوم الاثنين أن السلطات فى ماليزيا تبحث عن جهاز صناعى يحتوى على مادة مشعة بعد أنباء عن فقده من شاحنة فى العاشر من أغسطس.

وذكرت صحيفة (نيو ستريتس تايمز) اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن السلطات تخشى من أن الجهاز، الذى يحتوى على كمية غير محددة من مادة الإيريديوم المشعة، قد يتسبب فى تعرض إشعاعى أو يستخدمه متشددون كسلاح.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الذى يزن 23 كيلوجراما يستخدم فى التصوير الإشعاعى الصناعى وفقد فى الطريق من بلدة سريمبان إلى شاه عالم التى تقع على مشارف العاصمة كوالالمبور وتبعد المسافة بينهما نحو 60 كيلومترا.

وقال مازلان منصور قائد الشرطة فى ولاية سيلانجور لرويترز فى رسالة نصية مختصرة "نعم هناك بلاغ ونحن نحقق فى الأمر". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام أن موظفين فى الشركة التى تمتلك الجهاز المفقود اعتقلا لكن السلطات أفرجت عنهما فيما بعد لعدم كفاية الأدلة.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن أى فقد أو سرقة لمادة مشعة قد يجعلها عرضة للوقوع فى يد متشددين قد يستخدمونها فى تصنيع جهاز نووى أو ما يعرف "بالقنبلة القذرة".

ويمكن لتلك القنبلة أن تجمع بين المواد النووية والمتفجرات التقليدية بهدف تلويث منطقة بالإشعاع وذلك بخلاف السلاح النووى الذى يستخدم الانشطار النووى للتسبب فى انفجار أقوى بكثير.