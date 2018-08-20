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أمير مكة المكرمة يؤكد أنها ستصبح من أرقى وأذكى مدن العالم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:03 م
أمير مكة المكرمة يؤكد أنها ستصبح من أرقى وأذكى مدن العالم الأمير خالد الفيصل
كتب محسن البديوى
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قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إن المملكة العربية السعودية قدمت صورة جديدة فى الإدارة والتقنية وتفويج الحشود من حجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بجهود رجال الأمن، معتبرًا أن الأمن السعودى نموذج يستحق الإعجاب، ويجب أن يدرس فى جميع كليات الأمن بالعالم.

وأوضح الفيصل فى مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية الإخبارية، إن هناك إصرارًا من ولى العهد لتطوير المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، لتكون من أرقى وأذكى مدن العالم، معقبًا، معربًا عن فخره بنجاح خطط الحج هذا العام.


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