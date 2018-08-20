أمن الموانئ يحبط تهريب مستحضرات تجميل مستحقاتها الجمركية 10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ فى إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل لداخل البلاد قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لصاحبها عبدالسلام.ع.ع، ومقرها محافظة القليوبية استيراد رسالة إكسسوارات حريمى هدايا خردوات داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية وقيامه بإخفاء مشمول مخالف ضمن الرسالة بقصد تهريبها للبلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة جمركية أمنية لجرد وتفتيش مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط 154036 قطعة مستحضرات تجميل غير واردة بالمستندات بالمخالفة للقانون.