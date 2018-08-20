أعضاء مجلس الوزراء الباكستانى يؤدون اليمين الدستورية

إسلام آباد (أ ش أ)

أدى أعضاء مجلس الوزراء الاتحادى الباكستانى المكون من 21 عضوًا من بينهم 16 وزيرًا اتحاديًا و5 مستشارين اليمين الدستورية أمام الرئيس الباكستانى ممنون حسين اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكترونى أن ما يقرب من ثلث هؤلاء الوزراء خدموا سابقًا كوزراء فى نظام الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى الجديد عمران خان قد تعهد سابقًا ببناء "باكستان جديدة" واعتمد فى برنامجه الانتخابى على وعود بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء فى البلاد.