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أسقف بنى مزار والبهنسا يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:36 م
أسقف بنى مزار والبهنسا يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى أسقف بنى مزار يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى
المنيا- فريق المحافظات
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استقبل عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الاثنين، وفد من مطرانية بنى مزار، حيث قدم الوفد برئاسة الانبا اثناسيوس اسقف بنى مزار والبهنسا التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ضم وفد المطرانية القمص بسادة السريانى وكيل المطرانية والقمص برسوم القمص منقريوس كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنى مزار.

قال الانبا آثناسيوس اسقف بنى مزار والبهنسا إن عيد الأضحى هو عيد لكل المصريين الذين يتطلعون معا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين، معربا عن امنياته بان يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء.

وأشاد أسقف بنى مزار والبهنسا بالجهود التى يبذلها محافظ المنيا فى حل ومواجهة العديد من المشكلات ونجاحه فى الكثير من الملفات ، قائلا: "ان المنيا ليست من المحافظات السهلة فى التعامل مع مشاكلها ، حيث تحتاج الى حسن تصرف واخلاص فى العمل ، ومحافظها لديه سماحة وقبول وتواضع جعله محبوبا من الجميع ".

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بمثل هذه اللقاءات التى تعبر عن روح الوفاء والانتماء وحب الوطن، كما انها تعكس سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى.

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أخبار مصر

أخبار المحافظات

عصام البديوى

محافظ المنيا

مطرانية بنى مزار

الانبا اثناسيوس




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