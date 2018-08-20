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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:32 م
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 20-8-2018 بقيمة 3 جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع ليسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 598 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم في كالتالي:

 

عيار 18: 513 جنيها

عيار 21: 598 جنيها

عيار 24: 683 جنيها

الجنيه الذهب: 4784 جنيها

أوقية الذهب: 1188 دولار

 

وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب.

 

أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين.


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