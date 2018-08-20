أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 20-8-2018 بقيمة 3 جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع ليسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 598 جنيها.
أسعار الذهب اليوم في كالتالي:
عيار 18: 513 جنيها
عيار 21: 598 جنيها
عيار 24: 683 جنيها
الجنيه الذهب: 4784 جنيها
أوقية الذهب: 1188 دولار
وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب.
أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين.
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